بالأرقام.. مصر تعلن عن تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج البترول والغاز عام 2018

بالأرقام.. مصر تعلن عن تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج البترول والغاز عام 2018

مصر – أعلن مجلس الوزراء المصري يوم أمس الأحد عن تحقيق البلاد معدلات كبيرة في استخراج الغاز والبترول خلال عام 2018.

ووفقا للرسم التوضيحي المنشور على صفحة رئاسة الوزراء المصرية فى فيسبوك، بلغ حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، بحسب بيانات وزارة البترول.

وذكر مجلس الوزراء أن إنتاج حقل الغاز العملاق “ظُهر” وصل إلى ملياري قدم مكعب يوميا، بإجمالي استثمارات بلغت 16 مليار دولار.

وساهم اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي في توصيل الغاز إلى مناطق جديدة خلال العام الجاري، وتشير بيانات مجلس الوزراء إلى أن 72 مدينة ومنطقة مصرية استفادت من الغاز الطبيعي لأول مرة في إطار مشروع قومي لتوصيل الغاز للسكان.

المصدر: RT