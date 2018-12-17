بالصور | باشاآغا يجري زيارة لمديرية أمن طرابلس للإطلاع على سير العمل داخلها

ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الاحد زيارة لمديرية أمن طرابلس وكان في استقباله مدير أمن طرابلس و رؤساء المكاتب والاقسام ومراكز الشرطة والوحدات وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد التابعين للمديرية.

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زيارة باشاآغا تهدف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى الإطلاع على سير العمل داخل المديرية حيث قام خلال الزيارة بجولة داخل غرفة العمليات التابعة للمديرية.

وعقب الانتهاء من الزيارة توجه برفقة أعضاء المديرية لتقديم واجب العزاء إلى عائلة المرحوم صلاح الدين السموعي.