بسبب عدم إهتمامه بأبسط مقومات النظافة.. الحرس البلدي بنغازي يقفل مطعم بمنطقة شبنة

ليبيا – قامت دوريات الحرس البلدي بغرفة شرق بنغازي أمس الأحد بقفل أحد المطاعم في منطقة شبنة بمدينة بنغازي بالشمع الأحمر.

المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي أوضح أن سبب إغلاق يرجع إلى عدم توفر الشروط الصحية للمطعم إلى جانب وجود الأوساخ.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتشير الصور إلى عدم إهتمام المطعم بابسط مقومات النظافة ما يعد خطر على المواطن ويسبب في التلوث الغذائي والعديد من الامراض .

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي يقوم بمجهود كبير في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي لرصد المخالفات في المطاعم ومعامل الاكل والقصابين ومحلات المواد الغذائية .