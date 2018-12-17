بلدية سرت تحيي الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم داعش في قاعة واغادوغوا

ليبيا – احييت بلدية سرت اليوم الاثنين 17 ديسمبر الذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” .

الحفل تم تنظيمه بحسب مكتب البلدية العلامي بقاعة الاجتماعات الكبرى” واغادوغوا” وسط المدينة بحضور عميد البلدية مختار المعداني وقيادات المدينة الأمنية والعسكرية ، بعض الفاعليات المدنية والشعبية بالمدينة .

يشار إلى أن مدينة سرت سقطت في قبضة العناصر الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في يونيو من العام 2015 قبل أن تتمكن قوات تابعة لحكومة الوفاق” البنيان المرصوص” من استعادة المدينة في ديسمبر 2016 بدعم جوي أمريكي .