بيليه يشيد بصلاح ويكشف فرص منتخب مصر في الفوز بكأس العالم

البرازيل – كشف الأسطورة البرازيلية بيليه، عما يحتاجه المنتخب المصري لكرة القدم للتتويج بلقب بطولة كأس العالم، مشيدا في الوقت ذاته، بالنجم المصري محمد صلاح.

وأكد بيليه خلال حواره مع صحيفة “الأهرام” المصرية، أن المنتخب المصري يحتاج لخبرة وإرادة وعزيمة واحتراف وأشياء أخرى كثيرة، كما أن مصر لديها العديد من اللاعبين الجيدين لكنهم ليسوا مثلا بمستوى مهارات لاعبي أوروبا أو لاعبي أمريكا اللاتينية، لذلك يجب العمل بشكل دائم على التأهيل الجيد للاعبين”.

وأضاف بيليه:”يجب العمل بشكل دائم على التأهيل الجيد للاعبين، ولأنه من الصعب معرفة الوقت الكافي لتأهيل فرق كرة القدم فعليك دائما التطوير للوصول إلى المستوى العالمي من خلال الإدارة المحترفة والإطلاع على الجديد فى فنون الكرة”.

وتابع:” أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري ولكن الفوز بالبطولة كما قلت أمر صعب فى السنوات المقبلة ويحتاج للعمل الكثير والجاد ولا أعرف إن كان هذا ممكنا أم لا”.

وتحدث الأسطورة البرازيلية عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مشيدا بمستواه في الدوري الإنجليزي:” صلاح لاعب كبير وله مستقبل واعد، ومن وجهة نظري فإن صلاح ونيمار من أفضل لاعبي العالم الآن، دعونا نرى ما إذا كانا سيستمران بهذا المستوى، وأنا شخصيا أنتظر منهما المزيد”.

المصدر: الأهرام المصرية