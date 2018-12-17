تراجع التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة في نوفمبر

بروكسل – تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (19 دولة)، إلى 1.9 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، مقابل 2.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) في بيان، الإثنين، إن التضخم السنوي للاتحاد الأوروبي (28 دولة)، تراجع إلى 2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 2.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وجرى تسجيل أدنى المعدلات السنوية للتضخم في الدنمارك، بنسبة 0.7 بالمئة وأيرلندا 0.8 بالمئة والبرتغال 0.9 بالمئة،

في حين تم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في إستونيا والمجر ورومانيا بنسبة 3.2 بالمئة لكل واحدة منهم.

وتصدر قطاع الطاقة، نسب التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي؛ إذ صعد بنسبة 0.88 بالمئة تلاه قطاع الخدمات 0.57 بالمئة، والطعام والكحول والتبغ 0.38 بالمئة.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافة إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، توقعت المفوضية الأوروبية ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.8 بالمئة في العامين الجاري والمقبل، في حين يستهدف البنك المركزي الأوروبي، معدل تضخم يقترب من 2 بالمئة.