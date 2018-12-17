ترامب يدعو الفيدرالي الأمريكي لعدم رفع أسعار الفائدة

الولايات المتحدة – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، لعدم رفع أسعار الفائدة مجددا، خلال اجتماعه المرتقب.

ويعقد الفيدرالي الأمريكي، الثلاثاء والأربعاء، آخر اجتماعاته خلال 2018، لإقرار زيادة في أسعار الفائدة من عدمه، لكن الترجيحات تتجه بإقرار الزيادة.

وكتب ترامب على “تويتر”، قائلا: “أمر لا يصدق، رغم وجود دولار قوي ولا نشهد تضخما فعليا، بينما ينفجر العالم من حولنا.. فإن الفيدرالي لا يفكر إلا بزيادة أسعار الفائدة”.

وكتب الرئيس الأمريكي كذلك: “باريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، والفيدرالي لا يستطيع أن يفكر إلا بزيادة الفائدة”.

ويدفع صعود أسعار الفائدة، إلى ارتفاع تكاليف الإقراض في الولايات المتحدة، وأسواق العالم، إضافة إلى زيادة تكلفة الواردات المقومة بالعملة الأمريكية، ما يضغط سلبا على الميزان التجاري.

ويبلغ معدل الفائدة على الأموال الاتحادية، في الوقت الحالي، بين نطاق 2 – 2.25 بالمئة.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الماضي، كما رفعها 3 مرات خلال العام الجاري في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.