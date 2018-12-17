تقرير | الأسئلة الـ 50 للمجلس الرئاسي فى الذكرى الثالثة لتوقيع الإتفاق السياسي

ليبيا – في مشهد إنتظره وعوّل عليه الكثيرون تم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي قبل ثلاثة أعوام من اليوم ، كان ذلك الحدث فى الموافق يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

المجتمع الدولي إعترف بالإتفاق وما نتج عنه من أجسام. فاستمر مجلس النواب في تنفيذ مهامه كجسم تشريعي وتكون المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق كالجسم التنفيذي وتم الإعلان عن مجلس الدولة كجسم إستشاري وهو الذي كان سابقاً المؤتمر الوطني العام الذي رفض الخروج من العملية السياسية عقب إنتخابات 2014 وعملية فجر ليبيا.

ولكن بعد مرور ثلاثة أعوام على التوقيع تستمر معاناة المواطن الليبي ، بدأنا بحثنا فى صحيفة المرصد عن سبب تأزم الوضع في ليبيا. وراجعنا الاتفاق السياسي مع نخبة من القانونيين الليبيين ، ليتبين لنا خرق وعدم تنفيذ عشرات المواد فيه وقد بلغ إجمالي هذه الخروقات مايقارب 40 خرقاً.

لنعكس عبر هذا التقرير السؤال التالي الذي يطرحه المتابعون والمواطنون وبعض النخب السياسية منذ فترة طويلة، وهو لماذا يتجاهل المجتمع الدولي هذه الخروقات ولماذا بعد ثلاثة أعوام يستمر المجتمع الدولي في دعم حكومة لا تقوم بواجبها بل تخترق مواد الاتفاق الذي أتى بها ؟ يقول هؤلاء .

ومن المعروف ، فأن الإتفاق السياسي يتكون من مبادئ حاكمة و 67 مادة و 6 ملاحق ، بحثنا فيها بعد ثلاثة سنوات من توقيعه وحاولنا قبل نشر هذا التقرير الحصول على إجابات لهذه التساؤلات من المجلس الرئاسي وإدارته القانونية لكن دون جدوى وهي تساءلات مستوحاة من الإتفاق نفسه ، فيما إمتنع عدد من الوزراء عن الإجابة بدعوى عدم إختصاصهم فى الأمر .

المبادئ الحاكمة

الإلتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها وإستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.

السؤال: لقاء سفراء الدول الغربية مع عمداء البلديات يعتبر تدخلا أجنبياً في الشؤون الداخلية الليبية، ما تعليقكم؟

الإلتزام بإخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية من جميع التشكيلات المسلحة.

السؤال: بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيع اتفاق الصخيرات. هل تم إخلاء جميع المناطق السكنية والمقرات المدنية من التشكيلات المسلحة؟

24- عدم جواز احتجاز أو اعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف تحت السيطرة الفعلية للسلطة القضائية.

السؤال: هناك عدة سجون ومراكز اعتقال تقع تحت سيطرة الميليشيات. لم نر أي قرار من المجلس الرئاسي طوال الأعوام الثلاثة الماضية تنص على تسليمها ولم نر أي خطوات جادة لاسترجاعها. تعليقكم؟

25- الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزين، أياً من كان.

السؤال: في عام 2016 وفي ظل حكم المجلس الرئاسي قتل 12 سجيناً من سجن الرويمي بعد أن أطلق سراحهم. لم يكشف المجلس بعد عامين اثنين نتائج التحقيقات في هذه الجريمة. تعليقكم؟

27- الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الانسانية للمهجرين والنازحين وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم بأسرع وقت ممكن بكرامة وأمان، والتعهد بحمايتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

السؤال: هناك مهجرون ونازحون في مختلف مناطق ليبيا. لم تقدم لهم أية مساعدات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. لماذا؟

28- الالتزام بالعمل على محاربة التجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلل تضافر جهود الدول المعنية وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

السؤال: تقارير تشير إلى دفع المجلس الرئاسي أموالاً للميليشيات التي تهرب المهاجرين. تعليقكم؟

29- تفعيل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة.

السؤال: بناء على القرارات التي نشرها المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي فإن البلديات التي تحصلت على دعم مالي من المجلس تقع في مدينة طرابلس كسوق الجمعة وتاجوراء. لماذا تم تجاهل المدن الشرقية والمدن الغربية الأخرى؟ ألا يعتبر هذا مركزية؟

30- الالتزام بمبادئ الشفافية ومكافحة الفساد والتقيد بالمعايير الدولية في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية.

السؤال: أظهر ديوان المحاسبة لعام 2017 مبالغ طائلة صرفها المجلس الرئاسي وأعضاءه على السفريات والطائرات الخاصة. ألا يعتبر هذا فسادا؟

31- الإقرار بأهمية استمرار استقلالية ونزاهة المؤسسات الاقتصادية والرقابية ذات السيادة.

السؤال: في شهر أغسطس من عام 2018 أي بعد ثلاثة أعوام تقريبا من توقيع اتفاق الصخيرات أكدت الأمم المتحدة تدخل الميليشيات في قرارات مؤسسات الدولة السيادية. لماذا لم تتخذوا خطوات لتأمين هذه المؤسسات خلال الأعوام الماضية؟ ألا يعتبر هذا فشلا؟

المادة 1

3-يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلث وزراء أحدهم 3 .ي لشئون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع والثاني لشئون المجالس المتخصصة والخير لشئون المجتمع المدني ويتطلب قيام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس المجلس ونوابه.

السؤال: هل تم إصدار قرارات المجلس الرئاسي بإجماع رئيس المجلس ونوابه؟

المادة 8

2.ب تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.

السؤال: هل وافق مجلس النواب على تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة؟

2.ج إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم….. على أن يعرض الأمر على مجلس النواب.

السؤال: عند إعلان حالة الطوارئ هل عرض الأمر على مجلس النواب؟

المادة 9

1.وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها…

السؤال: أين هو برنامج عمل حكومة الوفاق؟

المادة 10

تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعتمده مجلس النواب كما تم التوافق عليه.

السؤال: هل شكلت هذه اللجنة وهل حددت صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش وهل اعتمده مجلس النواب.

السؤال: حيث أن هذه اللجنة لم تشكل ولم تحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش. هل تعتبر كل قرارات فايز السراج بصفته القائد الأعلى باطلة؟

المادة 13

يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية،

سؤال: من الذي اعتمد ميزانيات الثلاث سنوات الماضية؟

المادة 26

1.تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بجمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين والمفقودين وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالا بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال 60 يوما من بدء الحكومة ممارسة أعمالها.

ينبغي على جميع أطراف النزاع، في غضون 30 يوماً إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لديهم دون سند قانوني أو تسليمهم إلى السلطات القضائية، التي ستقرر في عضون 60 يوماً التالية ما إذا كان ينبغي عليهم المثول أمام القضاء أو إطلاق سراحهم.

السؤال: هل تم تقديم هذه الأسماء لحكومة الوفاق خلال 60 يوما من بدء الحكومة أعمالها؟

السؤال: بعد تقديم الأسماء هل تم مثولهم أمام القضاء خلال 60 يوماً؟

تلتزم أطراف هذا الاتفاق بالعمل على تطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013 ،بما في ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، خلال 90 يوماً من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

السؤال: بعد دخول اتفاق الصخيرات حيز التنفيذ؟ هل شكل مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وأين تعمل اليوم؟

المادة 27

تلتزم جميع أطراف هذا الاتفاق بالتعاون مع جهود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات ذات الصلة لمساعدة المهجرين والنازحين بغية عودتهم الطوعية والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقهم وتيسر التواصل الحر والآمن دون عوائق مع الوكالات والمنظمات الإنسانية. وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بوضع الخطط اللازمة للعودة الامنة والطوعية والكريمة للنازحين والمهجرين داخليا 90 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

السؤال: هل وضعت حكومة الوفاق الخطة اللازمة لعودة النازحين والمهجرين؟ نحن الان في الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق ولا يزال الالاف من الشعب الليبي بين مهجر ونازح.

المادة 28

1.رفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة

السؤال: هل رفعت حكومة الوفاق الحصار عن أي مدينة أو منطقة محاصرة؟

2.تقوم حكومة الوفاق الوطني بتوفير المعونات الانسانية للمناطق والأشخاص المتضررين من النزاع الحالي مع إيلاء اهتمام خاص للمدن والمناطق الأكثر تضررا من جراء النزاع.

السؤال: أين هي المعونات الإنسانية التي قدمتها حكومة الوفاق للمناطق والأشخاص المتضررين؟ المعونات تصل من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وليس حكومة الوفاق.

المادة 32

تقوم حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في دعم مشروع نظام الرقم الوطني لضمان العديد من الاستخدامات المالية والإدارية ومن بينها سداد رواتب الليبيين بشكل منصف وفقا للتشريعات الليبية النافذة ودون أي تمييز.

السؤال: هل تقوم حكومة الوفاق بتسديد رواتب الليبيين بشكل منصف؟

المادة 34

3.الترتيبات المنية المؤقتة من

أ. ترتيبات لوقف إطلاق النار

ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية

ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلد من خلل جدول زمني محدد

ث. ترتيبات لمجابهة التهديدات الإرهابية في البلد

ج. آليات مراقبة وتحقق فيما يتعلق بالترتيبات سالفة الذكر

السؤال: ما هي الترتيبات التي تم اتخاذها لوقف إطلاق النار منذ استلام حكومة الوفاق مهامها. ألم يسقط مئات القتلى في مدن ليبيا المختلفة؟ ألا يعتبر هذا فشلا؟

السؤال: هل انسحبت التشكيلات المسلحة من المدن فور تسلمكم السلطة؟

السؤال: هل نزعتم جميع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلد ووضعتم جدولا زمنيا لذلك؟

المادة 36

تتخذ حكومة الوفاق، من خلال أجهزتها المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك الجيش والشرطة، الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا التي تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد الخطط والاستراتيجيات اللازمة وآليات تنفيذها وذلك تماشيا مع التشريعات الليبية والقانون الدولي لحقوق النسان وقرارات مجلس المن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

السؤال: ماذا فعلت حكومة الوفاق لمحاربة داعش والقاعدة في درنة وبنغازي والجنوب الليبي؟

المادة 37

3.ب التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار واتخاذ أية إجراءات مناسبة بشأنها؛

السؤال: أين هي هذه التقارير وهل تم اتخاذ الاجراءات المناسبة؟

3.ث تيسير حركة انسحاب التشكيلات المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لها خارج المدن ومراقبة هذه المناطق لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار.

السؤال: هل هناك قرارات صادرة عن المجلس الرئاسي حول انسحاب التشكيلات المسلحة من المدن؟

المادة 38

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا ابتداء من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتجميد أي تحركات عسكرية. وتقوم اللجنة بالإشراف على ترتيبات فض الاشتباك بين القوات، حسب خطة وجدول زمني مكتوب يتم الاتفاق عليه في غضون 14 يوما فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لذلك.

السؤال: هل تم وقف إطلاق النار في ليبيا؟ ألم تشهد ليبيا معارك واشتباكات وقتلى على مر الثلاثة أعوام الماضية. ماذا فعلتم كمجلس رئاسي لوقف إطلاق النار؟ أين هي لجنة الإشراف على فض الاشتباك ومن يقودها؟ وأين هي الخطط والجدول الزمني؟

المادة 39

1.تنسحب التشكيلات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية، وتعيد انتشارها في مواقع محددة وعلى المسافات المتفق عليها خارج المدن استنادا إلى خطة وجدول زمني مكتوبْين يتم الاتفاق عليهما في غضون 30 يوماً فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.

السؤال: بعد مرور ثلاثة أعوام على توقيع الاتفاق السياسي لماذا لم تنسحب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية؟

2.تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تشكيل ونشر وحدات من الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي يتم إخلاء القوات المشتبكة منها، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل السلطات القضائية.

السؤال: هل نشرتم وحدات الجيش والشرطة في هذه المناطق حول ليبيا؟ وأين هي اليوم؟

المادة 41

1.تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقا للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبْين يتم الاتفاق عليهما في غضون 60 يوماً فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويجب أن يتم تحديد فئات الأسلحة والذخائر ومناطق التخزين التي سيبتم جمعها، ومواقع التجميع والاتفاق عليها كتابياً على أن تحدد حكومة الوفاق المراحل التالية لعملية التجميع والمدد الزمنية اللازمة لإنجازها.

السؤال: في الثلاثة أعوام الأخيرة. هل تم تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة؟ وهل تم وضعها في مناطق تخزين؟ هل تم وضع مدة زمنية لتجميع الأسلحة والذخائر كما نص الاتفاق السياسي؟

. 2 .تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم حيازة الأسلحة الخفيفة.

السؤال: هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الأسلحة الخفيفة؟

المادة 42

تلتزم جميع التشكيلات المسلحة، لحين تطبيق قرار حلها ودمجها وتسوية أوضاع منتسبيها، بأحكام التشريعات الليبية النافذة والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحماية المدنيين وتوفير المرور الآمن وحرية التنقل لهم.

السؤال: كم حالة اختطاف وقتل شهدتها المدن الليبية على يد التشكيلات المسلحة. بين مدنيين ومسؤولين في الدولة الليبية؟

المادة 44

تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الشخاص على أجهزة إنفاذ القانون المنصوص عليها قانوناً. وأن تتم ممارسة هذه السلطة بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية النافذة والقانون الدولي لحقوق عليها قانونا الانسان والقانون الانساني الدولي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز القيام بعمليات اعتقال أو تفتيش دون إذن كتابي من السلطة القضائية المختصة، وذلك باستثناء حالت التلبس، حيث يجب إحالة الشخص مباشرة إلى السلطات القضائية ذات الاختصاص، ويحظر منح أي من التشكيلات المسلحة أية سلطة للقيام بعمليات احتجاز أو اعتقال للأشخاص، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك.

السؤال: هل تم تنفيذ هذه المادة؟ ألم تقم التشكيلات المسلحة بالاعتقالات في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية؟

المادة 53

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية، يكون مقره بمدينة سبها، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس ذات الصلة وفقا للقانون 59 لسنة 2012 لنظام الدارة المحلية، كما يعمل المجلس على دعم تنفيذ آليات بناء الثقة الواردة بهذا الاتفاق وإرساء أسس الإدارة المحلية.

السؤال: هل تم إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية وهل مقره مدينة سبها ومن هم أعضاءه؟

المادة 54

تشكل حكومة الوفاق الوطني هيئة لإعادة الإعمار تتولى تنسيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.

السؤال: هل تم تشكيل هيئة لإعادة الإعمار وهل تم خلال الثلاثة أعوام الماضية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة كسرت وبنغازي ودرنة؟

المادة 55

تلتزم حكومة الوفاق الوطني، خلال 45 يوماً من منحها الثقة، بتقديم مشروع قانون بشأن يوما اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار خلق آليات تسمح للمجلس بالتواصل مع ممثلين عن التشكيلات المسلحة بشأن القضايا التي تخصهم.

السؤال: هل تم تقديم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي إلى مجلس النواب؟

المادة 59

تلتزم أطراف هذا الاتفاق بإيلاء أهمية خاصة لمعالجة الوضع الأمني لمدينة بنغازي من كافة جوانبه، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تقدم توصياتها حول سبل المعالجة في موعد غايته 30 يوما من تاريخ بدء ممارسة الحكومة مهامها.

السؤال: هل تم تشكيل لجنة لهذا الغرض وهل عالجت حكومة الوفاق الوضع الأمني في مدينة بنغازي؟

3.تفعيلاً لالتزاماتهم بالنظام اللامركزي في إطار وحدة الدولة، تلتزم المؤسسات والهيئات والمجالس المنبثقة عن هذا الاتفاق بعقد اجتماعات دورية خارج مقار عملها الأساسية لا سيما بمدن الجنوب الليبي.

السؤال: كم اجتماعا عقده المجلس الرئاسي ومؤسساته في مدن الجنوب الليبي طوال الثلاثة أعوام الماضية؟

الأحكام الإضافية

المادة 2

عقب إعتماد وإقرار الاتفاق السياسي الليبي، تعد حكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد وأية قرارات تنفيذية تصدر من عداها تعد باطلة ولا يعتد بها قانوناً.

السؤال: هل تم اعتماد وإقرار الاتفاق السياسي؟

المادة 4

تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب

السؤال: هل عرضت حكومة الوفاق مشروعات القوانين على مجلس الدولة وأحالتهم إلى مجلس النواب؟

ملحق 1

1.فائز مصطفى السراج رئيس مجلس الوزراء.

كانت هناك قائمة من 12 مرشحاً لترأس المجلس الرئاسي قدمها مجلس النواب بعد إختيار المرشحين بالتصويت فى القاعة خلال جلسة كاملة النصاب بطبرق، ولكن تم إختيار الرئيس من خارج هذه القائمة ، السؤال : من رشح فائز السراج لهذا المنصب ،الليبيون لا يعرفون إجابة هذا السؤال حتى اليوم !؟

ملحق2

الأوليات السياسية

وضع سياسة إعلامية متكاملة قائمة على رفض التحريض على العنف والكراهية والتطرف وكافة أشكال التمييز.

السؤال: هل تم وضع هذه السياسة وكيف يمكننا الاطلاع عليها؟

حماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وانتهاج الصلح الإداري والمالي وإعادة بناء المؤسسات مع اتباع مقومات الحكم الرشيد ووضع استراتيجية واضحة لذلك.

السؤال: هل هناك استراتيجية لمكافحة الفساد يمكننا الاطلاع عليها؟

توفير آليات للمواطنين للعراب عن آرائهم بشكل سلمي ومناسب، وتمكينهم من الوصول إلى الموارد والمعلومات الحكومية.

السؤال: هل وفرتم هذه الاليات وكيف يمكننا الوصول إلى الموارد والمعلومات الحكومية؟ قرارات الحكومة لم تنشر على موقع الحكومة.

الأوليات الأمنية

7.حل المجموعات المسلحة ودمج وإعادة تأهيل وتسريح منتسبيها وتوفير فرص عمل لهم

السؤال: هل تم حل المجموعات المسلحة؟

8.معالجة ظاهرة انتشار السلاح وتجميعه.

السؤال: هل تم معالجة ظاهرة انتشار السلاح وتجميعه؟

12.اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة مدينتي سرت ودرنة وما حولهما ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية فيهما.

السؤال: ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لاستعادة مدينة درنة وكيف عالجتم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية فيها.

الأوليات الاقتصادية والخدمية

إيلاء أهمية خاصة لمدينة بنغازي ومعالجة الوضع الأمني والإنساني بها وإعادة إعمار المدينة، والعمل مع المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق ذلك آخذين بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالمسائلة والشفافية ومكافحة الفساد.

السؤال: هل تحصلت مدينة بنغازي على اهتمام خاص منكم وكيف عالجت الوضع الأمني والإنساني فيها وأعدتم إعمار المدينة؟

إيلاء أهمية خاصة لتوفير الدعم الكامل للجنوب الليبي ووضع الخطط المناسبة لذلك.

السؤال: هل قدمتم الدعم الكامل للجنوب الليبي وما هي الخطط التي وضعتموها ونفذتموها لمساعدة الجنوب؟

المرصد – خاص