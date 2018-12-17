جلالة يبحث سبل توفير الدعم الإنساني لنازحي أوباري في المنطقة الغربية

ليبيا – بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلاله أمس الأحد مع اللجنة المعنية بنازحي أوباري نتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها في توفير الدعم الإنساني وتحديد الاحتياجات الانسانية لنازحي أوباري بالمنطقة الغربية.

اللجنة طالبت بحسب المكتب الإعلامي لإدارة التواصل برئاسة وزراء الوفاق بتدخل وزارة الدولة للإسراع في صرف التعويضات للأهالي المتضررين لترميم بيوتهم ودعم الاستقرار بالمنطقة بالإضافة الى تفعيل مشروع تشغيل محطة أوباري الكهربائية لأهميتها في التخفيف من طرح الأحمال وتشجيع النازحين على الاستقرار وتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة .

وأضاف المكتب الإعلامي بأن اللجنة ستقدم اللجنة تقريرها السنوي مصحوبا بقائمة الاحتياجات لأهالي أوباري القاطنين بالمنطقة الغربية وتوفير الدعم اللازم لهم.

وفي لقاء أخر،بحث وزير الدولة مع عددا من ناشطي المجتمع المدني بمدينة سبها الأنشطة التي يقدمها فريق العمل في تقديم الدعم الإنساني للنازحين والمتضررين بالمدينة بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية لأهالي المدينة واحتياجاتهم الملحة.