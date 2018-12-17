حراك غضب فزان : الرئاسي يعتزم التفاوض معنا لحل أزمة إغلاق حقل الشرارة

ليبيا – أكد عضو حراك غضب فزان أسامة الوافي على أن آمر الكتيبة 30 مشاة أبلغهم أن هناك ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط سيأتون للتفاوض معهم لإيجاد تسوية تنهي إغلاق حقل الشرارة النفطي.

الوافي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” تابعته صحيفة المرصد إن مطالبهم خدمية وهم متمسكون بتنفيذها عن طريق الإدارات التابعة لوزارت حكومة الوفاق وبمتابعة وإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن حراك غضب فزان قرر إغلاق حقل الشرارة النفطي في مدينة أوباري في تاريخ 9 ديسمبر لحين الاستجابة للمطالب التي تم تقديمها للمسؤولين في الحكومات.