داخلية الوفاق تدين الإعتداء على الهيئات القضائية بمدينة العزيزية

ليبيا – أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الإعتداء على الهيئات القضائية بمدينة العزيزية “مقر النيابة العامة والمحكمة” والمتمثل في التهجم من قبل أحد المسلحين لغرض الإفراج على أحد المتهمين بالإعتداء على كلية التربية البدنية بالمدينة.

وزارة الداخلية أكدت وفقاً لبيان تلقت المرصد نسخة منه على حماية القضاء وأعضاء النيابة وملاحقة ومحاسبة كل من يتطاول على السلطة القضائية والوقوف ضد أي تصرفات تمس بالعدالة مع ضرورة القبض على المتهجم وتقديمه للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدمت الوزارة بالشكر والتقدير لأعضاء الهيئات القضائية بنيابة ومحكمة العزيزية لرفضهم الإنصياع والتهديد من قبل العصابات الإجرامية تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.