داخلية الوفاق تكلف قوة بتسيير دوريات على الحدود الليبية التونسية

ليبيا – كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الإثنين مديريات الأمن المحاذية للحدود الليبية التونسية بتسيير دوريات على طول الحدود الغربية وذلك بالتنسيق مع دوريات حرس الحدود والمنشآت النفطية.

داخلية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التكليف جاء غلى كل من مديريات أمن باطن الجبل ونالوت والجميل ورقدالين ، مبينةً بأن هذا الاجراء يأتي في إطار حفظ الأمن على الحدود الليبية وسيادة الدولة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يشار إلى أن هذا التكليف يأتي وسط محاولات الاجهزة الامنية القضاء على ظاهرة تهريب المحروقات من ليبيا إلى تونس والتي سببت إستنزاف كبير لميزانية الدولة كون الوقود داخل ليبيا مدعوم من الدولة ويشكل فارق السعر مربحاً كبيراً للعديد من عصابات تهريب الوقود .