دمشق: زيارات رؤساء عرب آخرين لسوريا غير مستبعدة مستقبلا

السودان – اعتبر سفير دمشق لدى الخرطوم، حبيب عباس، تعليقا على لقاء الأمس بين الرئيسين السوداني، عمر البشير، والسوري، بشار الأسد، أنه من غير المستبعد أن يزور رؤساء عرب آخرون سوريا في المستقبل.

وقال عباس، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “زيارة الرئيس البشير إلى سوريا مهمة باعتباره أول رئيس عربي أو رئيس في المنطقة يقوم بزيارة إلى سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011”.

وأضاف عباس أن “أهم ما جاء في زيارة الرئيس البشير إلى سوريا هو البحث في إعادة المقاربة للعلاقات العربية –العربية”.

وتابع السفير السوري لدى السودان بالقول: “ننظر في إعادة المقاربات كإعادة التوازن للعلاقات بين الدول العربية، بحيث تبتعد الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي نفس الوقت إعادة المقاربات تعني التضامن العربي لمواجهة المخاطر المحدقة”.

وأشار عباس إلى أنه لا يستبعد زيارة رؤساء بعض الدول العربية لسوريا في المستقبل، موضحا في هذا السياق: “أن الأمر وارد حقيقية، لأن هناك بعض الدول العربية تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق، ونحن بدورنا ننتظر أن يعود العرب إلى سوريا”.

ولم يشر السفير السوري مع ذلك إلى الدول التي يدور عنها الحديث.

تصريحات عباس تأتي تعليقا على الزيارة الخاطفة والمفاجئة التي قام بها مساء أمس الأحد الرئيس السوداني إلى دمشق حيث أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السوري، والتي تعتبر الزيارة الأولى لزعيم عربي منذ اندلاع الأزمة في هذا البلد الذي تم حرمانه من العضوية في جامعة الدول العربية عام 2011.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تمكنت القوات الحكومية السورية خلال السنوات الـ3 الماضية، بدعم روسي وإيراني، من بسط سيطرتها على أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد محررة إياها من قبضة المسلحين.

المصدر: سبوتنيك + وكالات