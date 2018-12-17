رئيس الجمهورية يستقبل وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي

رئيس الجمهورية يستقبل وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي

بغداد – جدد رئيس الجمهورية برهم صالح تأكيده على أهمية دعم المجتمع الدولي وخاصة للعراق في حربه ضد الارهاب والمساهمة الجادة في البناء والاعمار ومساعدة النازحين والمتضررين.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكليستر، حيث شدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التنظيمات الارهابية والافكار المتطرفة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وبين رئيس الجمهورية أن العراق يتطلع الى بناء علاقات طيبة ومتينة مع الاتحاد الأوروبي تستند على الانفتاح والحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة، مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لقضايا العراق.

من جهتهم أكد اعضاء لجنة العلاقات الخارجية، دعمهم للعراق في المجالات الامنية والسياسية والعمرانية والانسانية، مبينين أن دولهم مهتمة بتطوير علاقات التعاون والعمل المشترك معه.