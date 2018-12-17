روما يتخطى جنوى في مواجهة مثيرة بالكالتشيو الايطالي

ايطاليا – حقق روما فوزاً مثيراً بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة أمام ضيفه جنوى، ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، على ملعب أوليمبكو.

سجل هدف التقدم الهداف كريستوف بياتيك في الدقيقة 17، قبل ان يتعادل فازيو لروما في الدقيقة 31، ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى جنوى للتقدم عن طريق أوسكار هيليمارك في الدقيقة 33.

ومع نهاية الشوط الأول سجل الهولندي جاستن كوليفرت هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

الشوط الثاني سجل جنوى هدفاً في الدقيقة 52 ولكن الحكم ألغاه بعدما استند على تقنية الفار، ليعود جيالوروسو ويسجل كريستانتي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

حافظ روما على تقدمه حتى نهاية المباراة، رغم ضغط فريق برانديلي على الجيالوروسو، ولكن في النهاية استطاع أصحاب الأرض انهاء المباراة لصالحهم، قبل الذهاب الأسبوع المقبل ل‍تورينومن أجل مواجهة المتصدر يوفنتوس.

بهذه النتيجة يصل روما للنقطة 24 في المركز الخامس، بينما يأتي جنوى بـ16 نقطة في المركز السادس عشر.