رونالدو يتوعد ريال مدريد

ايطاليا – كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيقدم أفضل أداء ممكن، في حال واجه ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال رونالدو في حديث لصحيفة “إكسبريس” البريطانية في تعليق على احتمال مقابلة ناديه السابق: “الماضي هو الماضي، والآن أريد الفوز ليوفنتوس. سأدافع عن ألوان النادي، ولا يهمني غير ذلك. سأقدم أفضل ما يمكنني أمام الريال”.

وأشار رونالدو خلال المقابلة إلى أنه كانت لديه خيارات عديدة قبل الانضمام ليوفنتوس، مضيفا: “لن أفصح عن الفرق التي طلبت مني الانتقال إليها. أعتقد أن يوفنتوس يتمتع بالاستقرار، ولديه تاريخ كروي كبير وعريق سواء كان ذلك في دوري الأبطال أو بالدوري الإيطالي. هناك تفاصيل صغيرة كان لها تأثير كبير على قراري كطريقة تعامل رئيس النادي والجماهير”.

وحقق رونالدو نتائج إيجابية مع فريق السيدة العجوز منذ انضمامه للنادي في يوليو، ونجح في تسجيل 11 هدفا في 16 مباراة في الكالتشيو.

المصدر: وكالات