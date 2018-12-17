شركة البريقة تسير قافلة شاحنات محملة بالوقود والغاز إلى الجنوب غداً الثلاثاء

ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الإثنين على أنّ الاستعدادات لإطلاق قافلة الشاحنات المحملة بالوقود والغاز من مستودع مصراته النفطي باتجاه مستودع سبها تسير بشكل جيّد ووفق المخطط المرسوم.

شركة البريقة قدرت وفقاً لمكتبها الإعلامي الكميات المحمّلة بحولي 3 مليون لتر من بنزين السيارات ومليون لتر من وقود الديزل إضافة إلى 80 طن من الغاز المسال غاز الطهي.

ولفتت الشركة إلى أن القافلة ستُسير يوم غد الثلاثاء تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.

وأثنت الشركة على الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة بما في ذلك المنطقة العسكرية الوسطى ومنطقة براك العسكرية ومنطقة سبها العسكرية بالإضافة إلى منطقة الجفرة العسكريّة وعميد بلديّة مصراته وعمداء بلديات الجنوب وحكماء وأعيان الجنوب.