شركة الكهرباء تعلن إختطاف مدير إدارة توزيع الوسطى من قبل مسلحين مجهولين

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين تعرض مدير إدارة توزيع الوسطى المهندس الهادي مفتاح القزيزي للخطف على يد مسلحين مجهولين وتعرض سيارته إلى وابل من الرصاص.

شركة الكهرباء أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنه تم إطلاق سراح المهندس القزيزي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بعد تدخل عدة أطراف.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية المختصة أن تضع حد لهذه الاعتداءات والتحري والقبض على من قام بعملية الخطف،لافتةً إلى أنها بمنأئ عن الصراعات والتجاذبات السياسية ودورها خدمي صرف.

ولفتت الشركة إلى أن الاعتداءات على الشركة وممتلكاتها وموظفيها من فنيين ومهندسين مشهد يتكرر وسط غياب الدور الأمني وإستمرار الإعتداءات على الشركة ومكوناتها وموظفيها.