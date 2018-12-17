صعود 6 بورصات عربية على وقع مكاسب النفط

مصر – صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، بعدما تعززت معنويات المستثمرين على وقع مكاسب أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (12:55 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.56 بالمائة أو ما يعادل 34 سنتا، إلى 60.62 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.29 بالمائة أو ما يعادل 15 سنتا، إلى 51.35 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.72 بالمائة إلى 13215 نقطة، بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد العرب.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1863 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “البنك العربي” بنسبة 1.02 بالمائة و”جوبترول” بنسبة 2.24 بالمائة و”بنك الأردن” بنسبة 7.36 بالمائة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.76 بالمائة إلى 7968 نقطة، بدعم صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.72 بالمائة إلى 4865 نقطة، مستمدة الدعم من مكاسب أسهم قيادية مثل “اتصالات” و”أبوظبي الأول”.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل بلغت 0.28 بالمائة إلى 2563 نقطة، مع صعود أسهم العقار يتصدرها “إعمار” و”أرابتك” و”إعمار مولز”.

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.06 بالمائة إلى 5162 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.37 بالمائة إلى 4726 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأول هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة إلى 5402 نقطة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4408 نقطة، بضغط انخفاض أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.07 بالمائة والمالي بنسبة 0.04 بالمائة.

وهبطت بورصة قطر بنحو 0.07 بالمائة إلى 10489 نقطة، مع تراجع مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها البضائع بنسبة 2.1 بالمائة.

وكانت بورصة البحرين في عطلة رسمية الأحد والإثنين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني على أن تستأنف التداول اعتبارا من الثلاثاء.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.72 بالمائة إلى 13215 نقطة.

الأردن: بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1863 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.76 بالمائة إلى 7968 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.72 بالمائة إلى 4865 نقطة.

دبي: بنسبة 0.28 بالمائة إلى 2563 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.06 بالمائة إلى 5162 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 4408 نقطة.

قطر: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 10489 نقطة.