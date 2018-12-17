فلبينية فاتنة تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" 2018

بانكوك – فازت ملكة جمال الفلبين كاتريونا غراي Catriona Gray بلقب “ملكة جمال الكون” للعام 2018 (Miss Universe) بعدما تنافست على اللقب مع ملكتي جمال فنزويلا وجنوب إفريقيا.

وطُرح سؤال موحّد على المتأهلات الثلاث: “ما هو الدرس الأهم الذي تعلمته في حياتك، وكيف يمكن أن يترجم بعد فوزك بلقب ملكة جمال الكون؟”.

أما المتأهلات الخمس اللواتي خضن فقرة طرح الأسئلة فهنّ من بورتوريكو، فيتنام، الفلبين، جنوب إفريقيا وفنزويلا. وتنوّعت الأسئلة بين أهمية حرية الصحافة ومصداقية حملة “Me Too” وتشريع الماريجوانا، وصولا إلى اعتبار البعض أنّ المسابقات الجمالية تسيئ للحملات النسائية.

يذكر أنّ الحفل أقيم هذا العام في العاصمة بانكوك بتايلاند، وقدّمه الكوميدي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، بمشاركة 94 ملكة جمال من أنحاء العالم. ونقلت الحدث عالمياً مباشرة قناة “فوكس”، بالإضافة إلى محطة “أم تي في”.

وافتتح الحدث النجم العالمي Ne-Yo الذي وعد جمهوره بأداء أغنية من ألبومه الجديد للمرة الأولى، فيما كان لافتاً اختيار أعضاء لجنة التحكيم من النساء فقط، وهو ما وضعه مقدّم الحفل في إطار الدعم لصوت المرأة، من دون أن ينسى طابع السخرية الذي يشتهر فيه، إذ توجّه إليهنّ بالقول: “لا تخفقن، لا يمكن أن تنسى المتسابقات قراركن”.

كما كانت لافتة سخرية ملكة جمال كوستاريكا من مقدّم الحفل إذ توجّهت إليه قائلة: “رجاء اقرأ الظرف جيداً”، في إشارة إلى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه هارفي حينما كان يقدم حفل “مسابقة ملكة جمال الكون” في العام 2015 في إعلان اسم الفائزة، حينما توّج ملكة جمال كولومبيا باللقب ثم اضطرها إلى التنازل عن التاج للفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين. هارفي رغم حس السخرية الذي يتحلّى به، إلا أنّ هذا المزاح لم ينل إعجابه.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي