فيديو | الطويل يرد على صنع الله : المعتصمون فى حقل الشرارة لهم حقوق

ليبيا – إعتبر رئيس أركان الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل اليوم الاثنين بأن مطالب القوة التى تؤمن حقل الشرارة (الكتيبة 30) مشروعة ، مبيناً بأنه تحدث مع جميع المسؤولين سواء في الرئاسي أو مؤسسة النفط في السابق عن مطالبهم .

الطويل إنتقد في تصريح لقناة ليبيا الاحرار اليوم الاثنين تابعته المرصد وصف القوة التي تؤمن الحقل بأنهم من المجرمين والخارجين عن القانون ، معتبراً بأن هذا الكلام غير مسؤول وغير صحيح في إشارة منه إلى تصريحات رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله .

وقال :” هؤلاء الناس بارك الله فيهم كانوا موجودين يحمون الحقل بدون مرتبات ومن دون أي اهتمام بهم وبحاجاتهم اليومية لا من ناحية الإقامة والتموين والمواصلات والاتصالات وهذه كلها امور جعلتهم في موقف صعب وهؤلاء الناس يريدون حقوقهم “.

وأكد الطويل على أن الكتيبة 30 مستعدة للخروج من الحقل في حال إستلموا ما وصفها بـ”حقوقهم” ، مبيناً بأن أفراد القوة متواجدين في الحقل منذ شهر نوفمبر 2014 ولم يتقاضوا مرتباتهم .

وأشار إلى أن مطالب هذه القوة لا تقتصر على المرتبات فقط بل أن هناك أمور اخرى لا يستطيع التحدث بشأنها على التلفزيون ، منبهاً المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الدفاع بشان هذه المشكلة كون أن هذا الحقل مهم وموجود في مساحة شاسعة مفتوحة من كل الجهات ويحتاج إلى حماية فضلاً على أن إنتاجه يمثل حوالي 20% من الإنتاج اليومي لليبيا .

وبشأن قدرة رئاسة أركان الوفاق على حل هذه المشكلة قال الطويل بأنه لو تم توفير ميزانية لهم سيتمكنون من من حل هذه المشكلة ، مضيفاً :” هذا هو محور النقاش . تكلمنا ووضحنا بأن هناك مبلغ معين او قيمة معينة تعطى للناس حتى نخرج من هذه الإشكالية هذه حقوق لأشخاص من نهاية 2014 حتى اليوم كيف من المعقول أن يجلس شخص في هذا المكان بدرجة حرارة 50 درجة وحاوية داخلها 60 درجة , كيف يكون شعوره في هذا المكان”.

وبشأن الاجراءات التى إتخذها لفتح الحقل قال :” بالنسبة لي قلت لهؤلاء الناس بأن يقدموا مطالبهم لرئاسة الأركان ونحن مسؤولون عن فتح الحقل في اقرب وقت ممكن وهذه مسؤوليتي أنا وأنا أتكلم معك مباشرة وعلى استماع للجميع”.