“قطر للبترول” توسع نشاطها وتستحوذ على 35% من حقول نفطية في المكسيك

“قطر للبترول” توسع نشاطها وتستحوذ على 35% من حقول نفطية في المكسيك

قطر – وقعت شركة “قطر للبترول” اتفاقية، أمس الأحد، مع شركة “إيني” الإيطالية، تستحوذ بمقتضاها الشركة القطرية على 35% من 3 حقول نفطية عائدة إلى “إيني” بالمكسيك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، كلاوديو ديسلالي، إن “توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن نطاق التعاون الاستراتيجي الأوسع مع شريكنا طويل الأجل، قطر للبترول، في المكسيك وغيرها.

وقررت “إيني” ضخ ملياري دولار استثمارات في تطوير المنطقة، وستحتفظ الشركة الإيطالية بحصة 65% من حق الامتياز وحق الإدارة.

ويعد هذا العقد الثاني من نوعه، الذي توقعه شركة “قطر للبترول” في المكسيك، حيث وقعت العام الماضي، عقدا مع شركة “شل” ومع “إيني” الإيطالية لإنتاج النفط في موقع آخر بنفس المنطقة بالمكسيك.

ووسعت الشركة القطرية في الفترة الأخيرة نشاطها في كل من البرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، وقبرص، والكونغو، وجنوب أفريقيا، وسلطنة عمان.

المصدر: وكالات