قوة حماية سرت: نتابع ونرصد بشكل يومي تحركات "قوات الكرامة" في منطقة أبو نجيم

ليبيا – أكد آمر قوة حماية وتأمين سرت النعاس عبدالله على أن القوة تتابع وترصد تحركات ما وصفها بـ “قوات الكرامة” (القوات المسلحة الليبية) الأخيرة في منطقة أبو نجيم حيث تخرج دوريات يومياً لهذا الغرض بناء على برنامج وضع خصيصاً لذلك.

النعاس عبد الله قال في تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن القوة تحركت في المنطقة معتبرة وجود مجموعة من داعش و 4 مركبات بالإضافة لإعتقادها ذات مره أنه ابراهيم الجضران.

وأشار إلى عدم وجود أي تنسيق أمني مع “قوات الكرامة” في تلك المنطقة بشكل مباشر، لافتاً إلى أن عدوهم واحد وهو تنظيم “داعش” وعدم تمنياتهم وقع حرب بينهم لكن إن فرضت عليهم فالقوة جاهزة ذلك.

وأوضح أن طبيعة عمل القوة في سرت تتركز على حماية المدينة وما حولها، مبيناً ان الأوضاع الأمنية داخل المدينة مستقرة ومن الدرجة الاولى.

آمر قوة حماية وتأمين سرت لفت إلى أن القوة تتعامل مع تحركات داعش من خلال وضع برنامج للإستطلاع من قبل الكلية الجوية مصراتة بالإضافة للقيام بدوريات إستطلاعية على الأرض، مضيفاً ان أغلب تحركات داعش يتم رصدها في الوديان والفوارات والأماكن التي تصل لبني وليد.