لاعب جديد ينضم لقائمة المصابين في برشلونة

اسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين، خلال مواجهة ليفانتي أمس، ضمن الجولة الـ16 من عمر الليغا.

وبحسب البيان الرسمي لبرشلونة، فإن فيرمايلين شعر بعدم ارتياح خلال اللقاء، وخضع صباح اليوم، لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق في أخمص الساق اليمنى.

وأشار البيان إلى أن فيرمايلين سيغيب عن صفوف البلوغرانا لمدة شهر، لتتوالى المصائب على النادي الكتالوني في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الخط الدفاعي بإصابة صامويل أومتيتي وسيرغي روبيرتو ونيلسون سيميدو.

ودخل فيرمايلين أساسيا في مباراة أمس، والتي فاز بها برشلونة بخماسية بيضاء، وخرج في الدقيقة 52، وشارك بدلا عنه البرازيلي آرثر ميلو.

المصدر: وكالات