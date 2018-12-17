لجنة الانتخابات البلدية: الميزانية المخصصة لتنفيذ العملية الانتخابية غير كافية

ليبيا – أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية أن اللجنة فتحت التسجيل في منظومة تسجيل الناخبين لـ 69 بلدية على كامل التراب الليبي.

بن تاهية قال في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” إن اللجنة المركزية للإنتخابات باشرت بمتابعة التسجيل عبر الرسائل النصية التي تستمر إلى حين بدء مرحلة قبول ملفات المرشحين للبلديات وعرض الورش التدريبية ليوم الاقتراع وتجهيز المواد الانتخابية وإرسالها إلى المناطق يوم الاقتراع.

وبشأن الأخبار المتداولة عن عدم إجراء الانتخابات في المناطق الشرقية، أوضح بن تاهية أنه تم فتح تسجيل الناخبين في بلديات شرق وغرب وجنوب ليبيا ، مبيناً أن بعض البلديات غير جاهزة بعد للانتخابات.

وكشف بن تاهية عن وجود عراقيل تواجه الإنتخابات البلدية أبرزها عدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ العملية الانتخابية بالكامل في انتظار دعم المجلس الرئاسي لتمكين الهيئة من الاستمرار في العملية.

رئيس اللجنة المركزية أشار إلى وجود مشاكل لوجستية تتمثل في صعوبة الوصول إلى بعض المناطق لأسباب أمنية وعدم توفر الوقود في مناطق أخرى وتعطل المطارات في الجنوب والشرق مما يحتم على اللجنة المركزية إجراء اتفاق مع طيران النفط لإتمام العملية الانتخابية.