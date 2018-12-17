للمرة الاولى.. سيدات فرنسا يتوجن ببطولة أوروبا لكرة اليد

فرنسا – توج المنتخب الفرنسي للسيدات لكرة اليد، بلقب بطولة أمم أوروبا للعبة، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تفوقه في النهائي على نظيره الروسي، بنتيجة (24-21)، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس.

كانت الفرنسيات هن الطرف الأفضل على مدار شوطي اللقاء، حيث أنهين النصف الأول بفارق هدف وحيد بنتيجة (13-12).

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، الذي شهد أيضا تفوق صاحبات الأرض، بفارق هدفين بنتيجة 11-9، لينتهي اللقاء في مجمله بنتيجة (24-21).

وبهذا يعتلي المنتخب الفرنسي منصات التتويج للمرة الأولى في تاريخه، وهي المرة الأولى أيضا التي تنظم فيها فرنسا البطولة الأكبر للسيدات داخل القارة العجوز في عالم اليد.

في المقابل، فشل المنتخب الروسي في رفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه، مكتفيا بمركز الوصافة والميدالية الفضية، للمرة الثانية بعد نسخة 2006 التي احتضنتها السويد.

وكان المنتخب الهولندي، قد أكمل منصة التتويج، باحتلال المركز الـ3 والميدالية البرونزية، عقب فوزه في مباراة تحديد هذا المركز، على رومانيا، في وقت سابق اليوم، بنتيجة 24-20.

يذكر أن منتخب النرويج، الذي أنهى هذه البطولة في المركز الـ5، هو صاحب المقام الرفيع في عدد الألقاب (7 مرات)، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه منتخب الدنمارك بفارق 4 بطولات.