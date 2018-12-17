مؤسسة النفط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشرفان على برامج الصحة والمياه بمدينة الزنتان

ليبيا – قام ممثلون رفيعو المستوى عن المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها الإسباني ريبسول وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أمس الأول بزيارة إلى مدينة الزنتان للإطلاع على حسن تنفيذ المشاريع الاجتماعيّة التي تمّ تمويلُها في الفترة الأخيرة.

أعضاء المجلس البلدي عن مدينة الزنتان أعربوا بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط عن امتنانهم وتقديرهم لمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسة بهدف تحسين خدمات الصحة والمياه وإدارة النفايات بالمنطقة.

وأوضحت المؤسسة بأن الوفد ضم كل من :”خالد بوخطوة مدير الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والامن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط،رندا القريتلي مديرة إدارة التنمية المستدامة بشركة ريبسول، محمد صالح مدير إدارة المشاريع ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي”.

الوفد أجرى زيارة إلى المستشفى النسائي بمدينة الزنتان وذلك لتفقّد جهاز الرنين المغناطيسي الذي تمّ التبرّع به ومراجعة طريقة تشخيصه للأمراض.

وأكّد وفد المؤسسة على أهمية التواصل المجتمعي،مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة في جميع أرجاء البلادكما تم تسليم سيارة إطفاء وفّرتها المؤسسة إلى مطار الزنتان.

وبدورهم ،أعلن المجلس البلدي أيضاً أنه قام بتوصيل مياه بئر تم حفره من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشبكة الرئيسية الأمر الذي سيخدم أهالي الزنتان.

ومن جانبه، علق خالد بوخطوة قائلاً:” إنّ المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها فخورون بدعمهم لمدينة الزنتان وسكانها من خلال هذه المبادرات الأساسية إن الزيادة في عائدات النفط واستمرارية الإنتاج يسمحان لنا بمواصلة المساهمة في مشاريع التنمية الاجتماعية لفائدة سكّان المناطق المنتجة للنفط وهذا أمر يعد من أولويات المؤسسة وأحد أهم محاور اهتماماتها”.

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وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها قدمت في وقت سابق العديد من الأجهزة والمعدّات الأخرى لمدينة الزنتان التي تتضمّن 20 مضخة غاطسة و6 مضخات طاردة إلى جانب بتركيب منظومات للطاقة الشمسية بالأقسام الحيويّة لثلاثة مستشفيات وتوفير ثلاث صهاريج مياه وسيارة للصرف الصحي وسيّارتيْ قمامة مع معداتهما إضافة إلى سيّارتيْ اسعاف وثلاثة مولدات بقوة 500kva.