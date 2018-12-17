ماي: إرجاء التصويت على “بريكست” إلى الأسبوع الثالث من يناير

ماي: إرجاء التصويت على “بريكست” إلى الأسبوع الثالث من يناير

أنجلترا – أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الإثنين، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” إلى الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحذرت ماي، في كلمة أمام البرلمان بشأن مفاوضات “الخروج”، من تأييد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك، بغية كسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيس الوزراء البريطانية: “دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني، من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر”.

وأضافت: “إعادة الاستفتاء سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في استقامة سياساتنا”.

وأكدت أن “إعادة التصويت على استفتاء بريكست، سيضر كثيرا بمصداقيتنا، وسيؤدي إلى انقسام المجتمع البريطاني”.

ولفتت إلى أن اتفاق بريكست الحالي هو “أفضل الممكن”.

ونوّهت ماي أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمسودة اتفاق بريكست، وأنه “يريد علاقات قوية مع بريطانيا”.

كما وجهت ماي حديثها إلى مجلس العموم (البرلمان)، داعية أعضاءه لاتخاذ القرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سريعا.

وأضافت “وظيفتنا أن نكمل المهمة”.

من جانبه، شدد زعيم المعارضة في مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربن، على أن اتفاق بريكست يجب أن يُطرح على التصويت هذا الأسبوع.

وأضاف في خطاب أمام ماي، أن ما تطرحه رئيسة وزراء بريطانيا يعني أنه يتعين على البريطانيين أن “يقبلوا اتفاقا سيئا أو يرضوا باللاتفاق”.