ما السؤال الذي وجهه مصطفى شعبان لجمهوره؟

مصر – في سابقة هي الأولى بين الفنانين أجرى الفنان مصطفى شعبان استفتاء على حسابه الشخصي في “إنستغرام”، حيث وجه سؤالاً للجمهور وطلب منهم أن يجيبوا عليه.

مصطفى شعبان سأل الجمهور قائلاً: “2018 كانت إيه؟”، ليتلقى آلاف التعليقات التي اختلفت في النظرة إلى العام، فجاءت تعليقات تؤكد أن العام كان جيداً وأخرى حمدت الله على ما مر، وثالثة أكدت أن عام 2018 لم يكن بالعام الجيد.

مصطفى شعبان عرض له في عام 2018 مسلسل “أيوب” وذلك في رمضان الماضي وحقق به نجاحاً كبيراً على مستوى الجمهور والنقاد، ويصور حالياً دوره في فيلم “ترانيم إبليس” أمام أحمد السقا ومنى زكي، ليكون التعاون الثاني بين الثلاثة منذ التقائهم بفيلم “مافيا” عام 2002.