منطقة الكفرة العسكرية: أي موقع يأوى أجانب سيكون عرضة للمداهمة وسيعاقب مالكه

ليبيا – أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج اليوم الإثنين إعلان أهاب فيه الجميع بضرورة التقيد بعدد من التعليمات.

الأبعج أشار بحسب الإعلان الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه على سيارات الشاحنة التي تحمل مركبات صغيرة قد انتهت مدة خروجها للسفر والسيارات التي لديها تصاريح مغادرة الحدود خلال 24ساعة وفي حالة ضبط أي سيارة داخل الحدود سوف تتخذ ضدها الاجراءات المتبعة.

وأكد على أنه في حال القبض على الأجانب الموجودين بالمنطقة سوف يعاملون معاملة الارهابيين والدواعش، منوهاً إلى أن أي موقع فيه الأجانب سيكون عرضة للمداهمة ويعاقب مالكه بتهمة مساعدة الارهابيين وايواء الدواعش.

ولفت إلى أن الأجانب الذين يتعمدون السفر الى مدن الشمال سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة أسرى حرب ويودعون في السجون، داعياً الجميع بالتقيد بالتعليمات الصادرة.