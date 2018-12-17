موظفو شركة الكهرباء مصراتة يعلنون دخولهم في إعتصام إحتجاجاً على إختطاف زميلهم

ليبيا – نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة اليوم الإثنين وقفة احتجاجية بسبب تعرض زميلهم عبد الهادي القزيري أحد العاملين بالشركة العامة للكهرباء والقائم بوظيفة مدير إدارة توزيع الوسطى لعملية إختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص صاحبه إطلاق نار على المركبة الآلية الخاصة به.

الموظفون طالبوا في بياناً لهم نشر عبر المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية بإلقاء القبض على القائمين بعملية الخطف وذلك حسب المحضر الذي قام به المعني بفتحه بمركز شرطة المدينة.

وأعلن المحتجون إيقاف تقديم الخدمات لجميع الجهات بالمدينة إعتباراً من تاريخ هذا البيان إلى أن تقوم الجهات المسؤولة بالمدينة بأخذ التدابير اللازمة.

وحذر الموظفين في بيانهم إنه في حالة عدم تلبية مطالبهم سيستمر إيقاف تقديم الخدمات الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الشبكة وإنقطاع التيار الكهربائي.

وأشار البيان إلى الإعتداءات المتكررة على العاملين بالشركة بمختلف تخصصاتهم المتمثلة في الإعتداءات اللفظية والضرب والخطف وسرقة المركبات الآلية الخاصة بالشركة والمحولات والمحطات والأسلاك والأعمدة وكل معدات الشبكة،منوّهاً إلى أنه لم يتخذ أي إجراء رادع في كل ما ذكر من جهات الإختصاص والجهات ذات العلاقة.

يُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء نشرت تفاصيل تعرض مدير إدارة توزيع الوسطى المهندس الهادي مفتاح القزيزي للخطف على يد مسلحين مجهولين وتعرض سيارته إلى وابل من الرصاص حيث تم إطلاق سراح المهندس القزيزي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بعد تدخل عدة أطراف.