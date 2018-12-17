ميسي يحقق رقماً قياسياً جديداً مع برشلونة

اسبانيا – تمكن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، من إحراز “هاتريك” وصنع هدفين، مع فريقه في شباك فريق ليفانتي.

وفاز النادي الكتالوني على نظيره ليفانتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب “سيوداد دي فالنسيا”، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وأصبح ميسي اول لاعب في تاريخ برشلونة، يفوز في 323 مع البلوجرانا في الليجا، ليتخطى رقم أسطورة الفريق تشافي الذي حقق 322 انتصارًا وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لليجا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكشف حساب “ميستر شيبب” للأرقام والإحصائيات أنّ “هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها ميسي ثلاثة أهداف ويصنع هدفين في مباراة واحدة، حيث فعل ذلك من قبل أمام ألميريا في عام 2010، وفي عام 2011 أمام أوسوسونا”.

وأشار الحساب إلى أنّ “ميسي قد وصل للهاتريك رقم 43 مع برشلونة بمختلف المسابقات”.

وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية، أنّ “ميسي بات أكثر من سجل أهدافًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، وكذلك أكثر من صنع أهدافًا بـ10 تمريرات حاسمة، وكذلك يُعد أول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف ويصنع 10 متفوقًا على أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية”.

ووصل كذلك ميسي للهدف رقم 50 له هذا الموسم، حيث تُعد هذه هي المرة الثامنة التي يُسجل فيها “ميسي” 50 هدفًا في التسع سنوات الأخيرة.