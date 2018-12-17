ميسي يقترب من صدارة ترتيب الحذاء الذهبي

اسبانيا – اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من تصدر ترتيب اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الرياضي 2018-2019.

وعلى الرغم من كونه الأكثر تسجيلًا في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 14 هدفًا، إلا أن ليونيل ميسي، يحل في المركز الخامس في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 28 نقطة.

ولا يزال البرازيلي ليليو، مهاجم نومي كالجو في إستونيا، هو المتصدر لهذا الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما سجل 31 هدفًا، حيث يحصل على نقطة لكل هدف يسجله.

ويحتل الجيورجي زكريا لاعب فلورا الإستوني، المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما يأتي باولينيو لاعب هاكن السويدي، ثالثًا برصيد 30 نقطة، يليه باتريك هوبان لاعب دوندالك برصيد 29 نقطة.

ويحل ميسي خامسًا برصيد 28 نقطة بتسجيله 14 هدفًا في الليجا، وفي المركز العاشر يأتي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برصيد 24 نقطة.

وفي المركز العشرين، يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والذي يملك 11 هدفًا في الكالتشيو، ورصيده 22 نقطة.

المصدر : كووورة