هنغاريا.. تظاهرة جديدة مناهضة لأوربان في بودابست

بودابست – تظاهر آلاف الأشخاص امس في بودابست تلبية لدعوة من المعارضة ونقابات عدة، احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة القومي المحافظ فيكتور أوربان، وذلك بعد أيام من إقرار قانون جديد للعمل.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الأبطال واتجهت إلى ساحة البرلمان التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية تظاهرات ضد إقرار قانون العمل الجديد الأربعاء الماضي.

وأطلق المتظاهرون هتافات مناهضة لأوربان مثل “أوربان ارحل أنت وأصحابك”.

كما طالب المتظاهرون بتعاطي وسائل الإعلام الرسمية مع الأحداث بموضوعية واستقلالية، مطالبين بانضمام هنغاريا إلى النيابة العامة الأوروبية، الأمر الذي ترفضه الحكومة.

وقدرت مصادر إعلامية عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 15 ألفا.

وللمرة الأولى منذ وصول أوربان إلى السلطة عام 2010، توحدت كل أحزاب المعارضة للتنديد بقانون العمل الجديد الذي وصف بـ”قانون العبودية”.

وبموجب القانون الجديد بات عدد الساعات الإضافية التي يحق لصاحب العمل أن يطلبها من عماله نحو 400 ساعة سنويا، أي ما يعادل عمل شهرين، فيما يحق له تأخير دفع بدل هذه الساعات حتى ثلاث سنوات.

المصدر: أ ف ب