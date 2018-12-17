هيئة كهرباء المؤقتة تؤكد إستقرار وضع الشبكة في المنطقة الشرقية

ليبيا – أعلنت إدارة التّحكم الجهوي في المنطقة الشّرقية التّابعة للهيئة العامة للكهرباء والطّاقات المتجدّدة بالحكومة المؤقتة اليوم الإثنين أن أوضاع شبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية مستقرة.

المتحدّث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطّاقات المتجدّدة ربيع خليفة أكد في تصريح لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة على أن الإحتياطي عند أوقات الذّروة قد بلغ 115 ميغا وات.

وأشار خليفة إلى أنه لا يوجد طرح للأحمال متوقع لهذا اليوم على امتداد المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث إن هناك إسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية على امتداد المنطقة ، مطالباً المواطنين المساهمة في استقرارية الشبكة من خلال التّرشيد في استهلاك الكهرباء.