وزراتي عمل ومالية الوفاق تناقشان مشكلة التضخم في الجهاز الإدري للدولة

ليبيا – بحث وزيري العمل والمالية بحكومة الوفاق المهدي الأمين وفرج بومطاري أمس الأحد مشكلة التضخّم في الجهاز الإداري للدولة وعدم ملائمته لمعدلات الأداء إلى جانب الحلول المقترحة للعمل من خلالها مع كافة الجهات ذات العلاقة.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي إلى ملف الملاكات الوظيفية للجهات والتي أدرجت فيها أعداد كبيرة من الموظفين المعينين منذ عام 2014 إلى العام الحالي دون الإلتزام بتطبيق معدلات الأداء لهذه الجهات فضلاً عن عدم الرجوع لوزارتي العمل والمالية عند التعيين الأمر الذي سبب ربكة ومشاكل قانونية وأثقل كاهل الميزانية العامة للدولة .

واتفق الحاضرون على توحيد الجهود المشتركة والمضي قدماً بتقديم مقترحات من شأنها معالجة المشاكل والعراقيل التي يعانيها القطاع العام من خلال تنظيم وتطوير الجهاز الإداري للدولة .

هذا وحضر الإجتماع كل من وكلاء وزارتي العمل والمالية بحكومة الوفاق علي عكاشة والمبروك غيث والإدارات المختصة من كلا الوزارتين.