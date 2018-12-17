وفد من البعثة الأممية يجري زيارة لمديرية أمن سرت

ليبيا – زار وفد بعثه الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأحد مديرية أمن سرت وهيئه السلامه الوطنية والقاعات ومطار الـ17 غرب مدينه سرت وميناء سرت.

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وكان في إستقبال الوفد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية مدير مديرية أمن سرت العميد الصديق بن سعود وآمر قوة حماية وتامين سرت العميد النعاس وعميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية.

وجاءت هذه الزيارة قبل يوم من الاحتفال بذكرى تحرير المدينة من تنظيم الدولة داعش الذي كان يتخذ المدينة منطلق لتنفيذ هجماته على باقي مدن البلاد شرقاً وغربا وجنوباً .