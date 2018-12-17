وكيل داخلية الوفاق يبحث مع السفير الإريتري سبل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – إستقبل وكيل وزير داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأحد بمقر الوزارة بطرابلس سفير دولة إرتيريا لدى ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق سبل التعاون بين وزارة الداخلية ودولة إرتيريا فيما يخص ملف الهجرة والعمل على العودة الطواعية لبعض المهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء والذين لديهم الرغبة في العودة إلى بلدانهم.

وبدوره، أكد الوكيل بأن وزارة الداخلية ستبذل كل الجهد وستعمل بالتنسيق مع المنظمات المعنية بملف الهجرة والتشريع في عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية للحد من معاناتهم.