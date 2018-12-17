Lenovo تشوق لقدوم الهاتف Lenovo Z5S مع أكثر من 8GB من الذاكرة العشوائية

الصين – شركة Lenovo لا تزال تواصل حملة التشويق للهاتف Lenovo Z5S، وقد لجأت هذه الشركة الصينية الآن إلى الشبكة الإجتماعية المحلية Weibo لنشر مجموعة من الصور التشويقية الجديدة لهذا الهاتف.

وقامت شركة Lenovo من خلال هذه الصور الجديدة بالتشويق لقدوم الهاتف Lenovo Z5S مع أكثر من 8GB من الذاكرة العشوائية، وهذا ما يدفعنا للتفكير بأن هذا الهاتف سيضم 10GB من الذاكرة العشوائية مما يجعله قويًا بما فيه الكفاية لتشغيل الألعاب علمًا أنه سيضم كذلك إثنين من المساعدين الرقميين.

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميا عن الهاتف Lenovo Z5S في اليوم 18 من شهر ديسمبر الجاري، ونحن نعلم بالفعل أنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. وعلاوة على ذلك، فنحن أيضًا نتوقع أن يأتي مع المعالج Snapdragon 678، على الرغم من أن Snapdragon 710 خيار محتمل كذلك.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فسوف يضم الهاتف Lenovo Z5S شاشة بحجم 6.3 إنش تضم قطع صغير أو ثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الجزء الأوسط العلوي علمًا أنه تم إخفاء ذلك بشكل مقصود في هذه الصور التشويقية. وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Lenovo Z5S سيضم كذلك بطارية بسعة 3210mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Lenovo Z5S سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie.