أسعار النفط تتجه لأدنى مستوى منذ أكثر من عام بفعل مخاوف من تخمة المعروض

أسعار النفط تتجه لأدنى مستوى منذ أكثر من عام بفعل مخاوف من تخمة المعروض

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، في تداولات الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف حدوث تخمة كبيرة في العروض داخل السوق العالمية، جراء ازدياد المخزون وإنتاج النفط الصخري بأمريكا.

ويقول متعاملون إن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط مستقبلا، في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والشكوك بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيك).

واتجهت أسعار النفط صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.

وفقدت عقود برنت أكثر من 1.9 بالمائة من قيمتها في تعاملات الثلاثاء، رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول من عام 2019.

وتسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.

وفي 7 ديسمبر الجاري، أقرت “أوبك +”، التي تضم الأعضاء في المنظمة، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أقرت خفض إنتاج النفط بـ1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 ولمدة 6 شهور.

وبحلول الساعة (08:16 ت.غ) تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 1.93 بالمائة أو بـ 1.15 دولار، ووصلت إلى 58.46 دولار للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير، بنسبة 1.92 بالمائة، أو بـ 97 سنتا، ووصلت إلى 49.24 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات