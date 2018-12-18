أسهم أوروبا تنخفض بفعل ضغوط أسهم شركات التجزئة

بروكسل – انخفضت الأسهم الأوروبية مجددا في الوقت الذي تسبب فيه تحذير بشأن الأرباح من أسوس لتجارة الأزياء الإلكترونية بالتجزئة في دفع أسهم القطاع إلى الانخفاض في الوقت الذي يخشى فيه مستثمرون من أن المستهلكين ربما يعجزون عن تحقيق الدفعة التقليدية للأسواق قبل عيد الميلاد.

وانخفض المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.5 بالمئة فيما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

وانخفضت أسهم أسوس 36 بالمئة بعد أن خفضت الشركة البريطانية توقعاتها، قائلة إن نوفمبر كان ”دون التوقعات بكثير“.

وانخفضت أسهم زالاندو، وهي المنافس الألماني لأسوس وأكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أوروبا، 16.8 بالمئة لتتصدر قائمة الهابطين على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

ومحا الهبوط 1.3 مليار جنيه استرليني من رأس المال السوقي لأسوس ومليار يورو من زالاندو في أول 30 دقيقة من التداولات.

وانخفضت أسهم بوهو وهي شركة نظيرة لأسوس 1.8 بالمئة عند الفتح قبل أن تعوض بعض خسائرها بعد أن أعلنت عن مبيعات قياسية خلال الجمعة السوداء. وانخفض سهم الشركة في أحدث تعاملات 9.87 بالمئة.

وتراجع سهم اتش آند ام السويدية للبيع بالتجزئة 3.8 بالمئة على الرغم من أن الشركة أعلنت عن أرقام مبيعات تتماشى مع التوقعات وفي الوقت الذي انتشر فيه الضغط الناجم عن هبوط أسوس. وهبطت أسهم نكست وماركس آند سبنسر 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة.

وهبط مؤشر قطاع البيع بالتجزئة الأوروبي 1.3 بالمئة ليتصدر القطاعات الأسوأ أداء ويسجل أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2016.