إدارة إعلام الوفاق تبحث مع المراسلين الاجانب سبل حل المشاكل الإدارية التي يواجهونها

ليبيا – ناقش مدير إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق جلال عثمان أمس الإثنين مع مراسلي وكالات الأنباء والقنوات الأجنبية عددٍ من المشاكل الإدارية والفنية التي تواجههم وتحول دون تأدية عملهم بالشكل المطلوب،

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الصعوبات التي يواجهها المراسلين الأجانب والتي تمثلت في 5 محاور رئيسة أغلبها مشاكل تتعلق بأداء إدارة الإعلام الخارجي فيما يخص موضوع تسهيل مهام الصحفيين والتأخر في منح رسائل التأشيرات للصحفيين الأجانب الراغبين في زيارة ليبيا لفترة عمل قصيرة وكذلك ما يتعلق بالتغطية الصحفية ومشاكل تتعلق بأداء بعض الوزرات ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وتناول الصحفيون صعوبات تتعلق بعدم تعاون عدد من المكاتب الإعلامية التابعة للوزارات مع الصحفيين فيما يتعلق بالرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات بالإضافة إلى عدم تفهم عمل الشركات المشغلة وشركات الخدمات الإعلامية وكذلك عمل الصحفيين العاملين لحساب أنفسهم المعروفون باسم Free lance.

وتقدم مدير إدارة التواصل والإعلام بالشكر لجميع الصحفيين على ما يبذلونه من جهد في ظل ظروف قاسية،مؤكدا عدم وجود أي نوايا لدى حكومة الوفاق لعرقلة الصحفيين وما يحدث من مضايقات هو نتاج تصرفات فردية قد يعزوها البعض للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وشدد عثمان على أن أي إجراءات لا تتسق مع الإعلان الدستوري أو القوانين النافذة سيتحمل مسؤوليتها من قام بها وجميع الملاحظات التي تم تدوينها ستحال للجهات المختصة للنظر فيها بما فيها وزارة الداخلية.

وأكد مدير إدارة التواصل والإعلام على حرص الحكومة بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل المصلحة العامة،موضحًا أن جميع هذه الملاحظات سيتم النظر فيها كما ستكون هناك لقاءات أخرى في إطار دعم عمل الصحفيين.