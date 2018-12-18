اسعار النفط تستقر عالمياً وخام برنت يسجل 60.31 دولار للبرميل

الولايات المتحدة – استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت 2% في الجلسة السابقة لكنها ظلت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولار للبرميل مرتفعة 3 سنتات بما يوازي 0.05% على سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.27 دولار مرتفعًا 7 سنتات أو 0.14%.

ومازال النمو المستمر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط، بينما يشكك المحللون في أن يكون الخفض المزمع للإنتاج الذي تقوده منظمة ““أوبك” كافيًا لإعادة التوازن للسوق.