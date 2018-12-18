الاتحاد الأوروبي يصدر قرار بتوسيع صلاحيات بعثته لضبط الحدود في ليبيا

ليبيا – أصدر المجلس الوزاري الأوروبي أمس الإثنين قراراً بتوسيع صلاحيات بعثته لضبط الحدود في ليبيا لتشمل تقديم المساعدة العملية للسلطات الليبية في مجال محاربة شبكات الجريمة المنظمة المتورطة بعمليات تهريب المهاجرين بعد أن كانت مهمتها تقتصر على التخطيط لعمليات مدنية في مجال ضبط الحدود.

مهلة البعثة الأوروبية تمتد وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء لغاية 30 يوليو 2020 وبموازنة قدرها 61.6 مليون يورو التي مقرها طرابلس بقيادة إيطالية،

ويأتي القرار الأوروبي حسب بيان المجلس استجابة لطلب من السلطات الليبية كما يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي المستمر في مساعدة ليبيا على انجاز المرحلة الانتقالية والتحول نحو الديمقراطية والاستقرار والإزدهار.

يشار إلى أن البعثة الأوروبية تتعاون مع البعثة الأممية العاملة في ليبيا وتهتم بتقديم الدعم والتخطيط الاستراتيجي لمساعدة ليبيا على ضبط الحدود.