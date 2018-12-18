الترجي التونسي يتغلب على جوادالاخارا المكسيكي في مونديال الأندية

الترجي التونسي يتغلب على جوادالاخارا المكسيكي في مونديال الأندية

أبوظبي – تغلب الترجي التونسي على جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، ليظفر بالمركز الخامس بكأس العالم للأندية.

وتقدم الفريق المكسيكي أولا، بهدف بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق والتر ساندوفال من ركلة جزاء، وعادل الجزائري يوسف بلايلي للترجي في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء أيضا.

ولعب الترجي بنقص عددي بعد طرد كل من أنيس بدري وحسين الربيع في الدقيقتين 79 و90+6 على الترتيب.

وابتسمت ركلات الترجيح للترجي، لينجح في الحصول على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات لغاية الـ22 من الشهر الحالي موعد المباراة النهائية.

المصدر: وكالات