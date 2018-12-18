الثني يناقش مع حومة الميزانيات التسيرية لمجلس النواب

ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة العديد من الملفات الهامة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سير العمل بديوان مجلس النواب والميزانيات التسييرية إلى جانب العراقيل التي تواجه عمل البرلمان وكيفية التعاون بما يكفل حلحلتها.

كما بحث رئيس الحكومة المؤقتة في إجتماع آخر مع مدير عام مصلحة التخطيط العمراني سالم البنكة سير عمل المصلحة ، وناقش الاجيتماع المشاكل التي تواجه عمل المصلحة وكيفية وضع السبل لحلحلة هذه المشاكل والعراقيل.