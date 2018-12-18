الدغاري :مجلس الدولة الاستشاري هو المعرقل الأول لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أمس الإثنين أن مجلس الدولة الاستشاري هو المعرقل الأول لعملية التوافق والسبب الرئيسي في تأخير عملية توحيد المؤسسة العسكرية التي باتت مثل الحلم الذي ينتظره الليبيون على مدى سنتين،مشيراً إلى استحالة تحقيقه في ظل هذه العرقلة التي يهدف من ورائها مجلس الدولة إطالتها إذا لم يكن جزءاً فعالاً في المشهد.

الدغاري أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” أن الحل هو ترميم الرئاسي الحالي المدعوم من المجتمع الدولي لما تشهده الحلول المطروحة من عملية مراوحة في نفس المكان.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن الوضع الراهن صار أشبه بلعبة القط والفأر لما يدور في كواليس المشهد السياسي من صراع حول كراسي السلطة من المتصدرين في كل من النواب والدولة والرئاسي في ظل دعم الدول المتنفذة،رافضاً أي تدخل خارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.

ووصف الدغاري تدخل ايطاليا في الملف الليبي بالسافر،مبدياً إطمئنانه من الجانب الروسي مقللاً من إمكانية تأثيرها في السياسات الدولية في حين ينحصر دورها في نقض أي قرار قد يتخذه المجتمع الدولي يضر بالمصالح الروسية،مشدداً على استقلالية ليبيا وسيادتها ورفض الليبيين أن يكونوا تُبعاً لأي دولة مهما بلغ حجمها.

الدغاري دعا إلى تحكيم العقل والخروج بالبلاد إلى مؤسسات تنفيذية عسكرية ومالية واقتصادية موحدة، محذراً أنه بخلاف ذلك لن تتمكن ليبيا من بلوغ أهم استحقاقاتها الدستورية كالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونبه الدغاري من عناد الساسة الذي يقابله دخول المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي بشكل خاص الأمر الذي سيقود إلى صعوبة الخروج من الأزمة.