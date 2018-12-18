الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع والمستثمرون يترقبون اجتماع المركزي الأمريكي

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع والمستثمرون يترقبون اجتماع المركزي الأمريكي

الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعدما لامست أعلى مستوى في أسبوع قبيل اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما ظل الدولار يتعرض لضغوط جراء تكهنات بأن دلائل حدوث اضطراب اقتصادي قد تحفز المركزي على وقف سياسة التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن يرفع اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء ويستمر يومين لكن التركيز سيكون على توقعات اللجنة لعام 2019.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1245.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر كانون الأول عند 1249 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1249.6 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 789 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاديوم إلى 1256.80 دولار للأوقية بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1269.5 دولار في الجلسة السابقة.