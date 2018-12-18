السراج يصدر تعليماته بتجهيز مستشفى زوارة المركزي فور الانتهاء من صيانته

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الإثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عميد بلدية زوارة حافظ ساسي.

اللقاء تناول وفقاً لإدارة التوصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي سير العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال زيارة السراج لمدينة زوارة وإيجاد حلول لما صادف بعضها من مصاعب خاصة بالمستشفى المركزي حيث تقرر عودة الشركة المنفذة لاستكمال صيانته.

وأصدر السراج تعليماته بتجهيز المستشفى فور الانتهاء من أعمال الصيانة إضافة لدعم المستشفى البحري لتحسين ما يقدمه من خدمات وحلحلة المختنقات بعدد من المرافق الأخرى.