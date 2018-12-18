السيسي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتتمكن من الاضطلاع بمهامها

ليبيا- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين مع مستشار النمسا سيباستيان كيرتز مختلف التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أبرزها الملف الليبي.

السيسي إستعرض خلال زيارته الرسمية إلى فيينا وبحسب المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي اراء مصر من أجل التوصل الى حل سياسي في ليبيا وجهودها لتوحيد ودعم المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

وأكد الرئيس المصري على أهمية إلتزام المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل والشامل لمبادرة مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة بكل ما لديه من بنود.

وتطرقت المحادثات الى الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والتطرف نظرا لانها تشكل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية في المنطقة والعالم.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الجهود المتضافرة التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة على جميع المستويات بما في ذلك تمويل الجماعات الارهابية وتوفير الاسلحة والعناصر الارهابية لها.